الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها مع توقع المستثمرين إعادة فتح مضيق هرمز

قلصت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت من خسائرها وكانت التداولات محدودة يوم الخميس، في آخر جلسة من أسبوع قصير بسبب العطلات، بينما قيّم المستثمرون أحدث المؤشرات على أن حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي قد تُستأنف.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران بصدد صياغة بروتوكول مع عُمان لتنظيم حركة المرور عبر المضيق. كما أفادت بريطانيا أن حوالي 40 دولة تناقش اتخاذ إجراءات مشتركة لإعادة فتح مضيق هرمز لمنع إيران من "احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة".

وقالت كيم فورست، كبيرة مسؤولي الاستثمار في Bokeh Capital Partners: "يبدو أن المملكة المتحدة قد تقود جهودًا لفتح مضيق هرمز، وهو أمر جيد للمتداولين. فالأمر لا يفيد سكان شبه الجزيرة العربية فحسب، بل تحتاج إيران أيضًا إلى إيصال منتجاتها إلى الأسواق. ومن المحتمل أن هذا يخفف من حدة عمليات البيع اليوم".

وكانت مؤشرات وول ستريت قد افتتحت منخفضة بشكل حاد يوم الخميس بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى هجمات أكثر عدوانية على إيران، في انعطاف حاد عن تصريحاته السابقة بأن الولايات المتحدة ستكون "خارج إيران بسرعة كبيرة".

وقلصت أسعار النفط بعض مكاسبها، لكن الأسعار المرتفعة ضغطت على أسهم شركات الطيران، حيث خسرت يونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز بين 1% و3%. وأضاف مؤشر الطاقة في S&P 500 0.4%.

وفي سياق منفصل، عادت مخاوف الائتمان الخاص للواجهة بعد أن حدّت Blue Owl من مبلغ السحب الذي يمكن للمستثمرين الحصول عليه من اثنين من صناديقها الموجهة للأفراد، ما أدى إلى تراجع أسهمها بشكل طفيف. كما تراجعت شركات إدارة الأصول الأخرى، بما في ذلك Apollo Global وBlackstone وAres Management، بشكل طفيف أيضًا.

وعند الساعة 11:13 صباحًا بتوقيت الشرق الأمريكي، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 12.26 نقطة أو 0.03% إلى 46,553.48، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 5.81 نقطة أو 0.09% إلى 6,581.11، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 17.21 نقطة أو 0.08% إلى 21,858.15.

وستكون أرقام التوظيف غير الزراعي يوم الجمعة محط اهتمام بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، على أن تبقى الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الفصح.

كما سيركز المستثمرون على التطورات المتعلقة بـ إيلون ماسك وشركته سبيس إكس، التي تقدمت بسرية بطلب طرح عام أولي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستهدف تقييمًا قدره 1.75 تريليون دولار. وارتفعت أسهم Globalstar بنسبة 9.5% بعد تقرير يفيد بأن أمازون تجري محادثات لشراء شركة الأقمار الصناعية للاتصالات في مدار منخفض حول الأرض.

وتجاوزت الأسهم الصاعدة الأسهم الهابطة بنسبة 1.09 إلى 1 في بورصة نيويورك، و1.03 إلى 1 في ناسداك. وسجل S&P 500 ثمانية مستويات جديدة على مدار 52 أسبوعًا و12 مستوى منخفضًا جديدًا، بينما سجل ناسداك المركب 41 مستوى مرتفعًا جديدًا و109 مستويات منخفضة جديدة.