 شاهدو أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم على قناة MBC وجعلت "جورج قرداحي" والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو»

نشرت قناة برنامج المسامح كريم على اليوتيوب إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جورج قرداحي .

الحلقة التي حملت عنوان : "اجمل زوجة سعودية جعلت جورج قرداحي والجمهوري في حالة ذهول في اروع حلقات المسامح كريم .

واستضاف جورج قرداحي في الحلقة فتاة سعودية تدعى فاطمة ، حضرت من اجل ايصال رسالة شكر لزوجها الذي ساعدها ووقف بجانبها في مسيرتها التعليمية والعملية .

ويهتم برنامج المسامح كريم بمعالجة القضايا والخلافات بين الاقرباء والاصدقاء ، لكن حلقة الفتاة السعودية فاطمة كانت مختلفة تمام ، حيث كان محورها "رسالة شكر" ، على عكس بقية حلقات البرنامج التي تتضمن قضايا وخلافات .