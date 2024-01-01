شيرين تشعل أجواء المسرح بالرقص والأغاني.. وموقف لافت من نجوى كرم مع جورج وسوف

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل لها ضمن حفلات رأس السنة في دبي.

وأشعلت شيرين أجواء المسرح بأغانيها وبإطلالتها، إذ أطلت بمعنويات مرتفعة وتألقت بفستان أزرق اللون أظهر خسارتها للوزن، كما تمايلت بالرقص على أنغام أغانيها.

وقدمت شيرين كوكبة من أغانيها الشهيرة القديمة والجديدة منها "الوتر الحساس، مفيش مرة، يا بتفكّر يا بتحسّ، صبري قليل، ومشاعر، والكدابين"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت الأجواء وتفاعل معها الجمهور.

كما أحيا المطرب السوري جورج وسوف فقرة له ضمن الحفل ذاته، وهو جالساً على الكرسي، و قدم مجموعة من أغانيه المعروفة وسط استقبال حار من الجمهور.

كما أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أجواء المسرح ضمن فقرتها، وحرصت على تقديم التهاني لزميلتها شيرين في الكواليس قائلة لها "ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء".



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