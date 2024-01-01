فن ومشاهير

زوجة آرون تايلور تكبره بـ 23 عاماً وفارق العمر بين نيك جوناس وبريانكا شوبرا ليس كما تتوقعون

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ميرنا وليد - بيروت - كان الأزواج المشاهير الذين لديهم اختلافات كبيرة في أعمارهم موضوعًا للنقاش لفترة طويلة، وعلى الرغم من الفجوات العمرية، فهم غالبًا من أكثر العلاقات التي طالت في هوليوود!
أجرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ذات مرة مقابلة ردت فيها على انتقادات الفارق العمر بينها وبين زوجها الفنان العالمي نيك جوناس، وقالت: "لقد قدم لنا الناس الكثير من المعلومات حول ذلك وما زالوا يفعلون ذلك.

أجد الأمر مدهشًا حقًا عندما تقلب المعاضلة ويكون الرجل أكبر سنًا، لا أحد يهتم وفي الواقع يعجبه الناس".
وبريانكا ونيك ليسا الزوجين الوحيدين في هوليوود اللذان لديهما فجوة عمرية كبيرة والفرق في العمر ضئيل مقارنة ببعض الأزواج الآخرين. الحب هو الحب بالرغم من اختلاف السن.
إليكم لائحة من الأزواج المشهورين، بعضهم لديهم اختلافات عمرية قد تفاجئك والبعض الآخر لن يفاجئك. هناك بعض الأزواج الجدد في هذه القائمة، بما في ذلك الممثل الأميركي براد بيت وصديقته الجديدة.

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الممثلة الهندية بريانكا شوبرا تكبر زوجها الفنان العالمي نيك جوناس بـ 10 سنوات

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الفنان الأميركي آدم ليفين يكبر زوجته عارضة الأزياء بهاتي برينسلو بـ10 سنوات

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الممثل الأيرلندي مايكل فاسبندر يكبر زوجته الممثلة سويدية أليسيا فيكاندر بـ 11 عاماً

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الممثل ريان رينولدز يكبر زوجته الممثلة بليك ليفلي بـ 11 عاماً

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الفنان جاي زي يكبر زوجته الفنانة العالمية بيونسيه بـ 12 عاماً

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الممثل ستيفن مور يكبر زوجته الممثلة الكندية النيوزيلندية آنا باكين بـ 13 عاماً

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الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي يكبر زوجته عارضة الأزياء البرازيلية كاميلا ألفيس بـ 13 عاماً

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الممثلة ديبورا لي فورنيس تكبر زوجها الممثل هيو جاكمان بـ 13 عاماً

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سيمون هولز يكبر زوجه الممثل مات بومر بـ 13 عاماً

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خطيب الممثلة سيدني سويني يكبرها بـ 14 عاماً

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الكوميدية إلين دي جينيريس تكبر زوجتها الممثلة بورتيا دي روسي بـ 15 عاماً

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الفنان العالمي إلتون جون يكبر زوجه المخرج الكندي ديفيد فورنيش بـ 15 عاماً

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الممثل جيفري دين مورغان يكبر زوجته الممثلة هيلاري بيرتون بـ 16 عاماً

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الممثل جورج كلوني يكبر زوجته أمل كلوني بـ 17 عاماً

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الممثل إيدي ميرفي يكبر زوجته الممثلة بيج بوتشر بـ 18 عاماً

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يكبر الممثل جيسون ستاثام زوجته عارضة الأزياء روزي هنتنغتون وايتلي بـ 20 عاماً

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وكانت قد إنتشرت شائعات حول الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو الذي يبلغ 48 عاماً على علاقة بعارضة الأزياء جيجي حديد الذي تبلغ 28 عاماً وبالتالي الفجوة هي 21 عاماً

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الممثل سيلفستر ستالون يكبر زوجته جينيفر فلافين بـ 22 عاماً

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الممثل بروس ويليس يكبر زوجته عارضة الأزياء إيما هيمنج بـ 23 عاماً

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الممثل هاريسون فورد يكبر زوجته الممثلة كاليستا فلوكهارت بـ 23 عاماً

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المخرجة سام تايلور جونسون تكبر زوجها الممثل آرون تايلور جونسون بـ 23 عاماً

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رئيس ولايات المتحدة السابق دونالد ترامب يكبر زوجته ميلانيا ترامب بـ 24 عاماً

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نجمة برنامج الواقع كريس جينر تكبر حبيبها كوري غامبل بـ 25 عاماً

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الممثل أليك بالدوين يكبر زوجته مدربة اليوغا هيلاريا بالدوين بـ 26 عاماً

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الممثل مايكل شين يكبر زوجته الممثلة آنا لوندبرج بـ 26 عاماً

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الممثل براد بيت يكبر حبيبته السابقة إيناس دي رامون بـ 27 عاماً

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الممثل نيكولاس كيج يكبر زوجته ريكو شيباتا بـ 30 عاماً

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الممثلة سارة بولسون تصغر زوجتها الممثلة هولاند تايلور بـ 32 عاماً

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الممثل وودي آلن يكبر زوجته الممثلة سوون يي بريفين بـ 35 عاماً

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الممثل دولف لوندغرين يكبر زوجته إيما كروكدال بـ 39 عاماً

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الفنان ليونيل ريتشي يكبر حبيبته ليزا باريجي بـ 40 عاماً

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الفنان الأميركي ستيفن تايلر يكبر حبيبته إيمي آن بريستون بـ 40 عاماً

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الفنان العالمي ميك جاغر يكبر زوجته مصممة الرقصات الأمريكية ميلاني هامريك بـ 43 عاماً

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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