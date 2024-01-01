إيهاب توفيق يحطم رقماً قياسياً بإحياء 5 حفلات في مناطق مختلفة

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ميرنا وليد - بيروت - حطم الفنان المصري إيهاب توفيق، الرقم القياسي في حفلات ليلة رأس السنة ليحيي 5 حفلات متتالية بعدة اماكن متفرقة بالقاهرة وكانت جميعها .
وأشعل إيهاب توفيق الحفلات الخمسة داخل "كايرو جاز" بالشيخ زايد و3 فنادق كبري بالقاهرة وحفل بإحدى المراكب النيلية بالزمالك.
وقدم إيهاب توفيق خلال حفلاته ال خمس عدد كبير من أغانيه الجميلة التي نالت شهرة كبيرة منذ إنطلاقة مشواره الفني منها "سحراني"، "يا أحلى منهم" ، " مراسيل" ، "داني" ، "الله عليك يا سيدي" ، "تترجى فيا"، بالإضافة إلى أغنية " انت إختياري " و :سنة حلوة" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.
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