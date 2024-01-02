شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: أعمل على ألبوم جديد سجلت منه 4 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير، في تصريحات لـ"الخليج 365" عن عمله حاليا على ألبوم جديد، حيث قام بتسجيل 4 أغنيات دفعة واحدة، على أن يستكمل باقي تسجيل الألبوم قريبا.

وأشار الكينج محمد منير إلى تعاونه مع فتحي سلامة في الألبوم، وهو الموسيقار المصري الحاصل على جائزة الجرامي العالمية الموسيقية.

وكان الكينج محمد منير قد أعلن عن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو.

وانتهى منير مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أنا الذى" الذى يعود للتعاون فيها مع الفنان والملحن عصام كاريكا بعد 27 عامًا من أغنية "أنا عمر عيني"، والأغنية الجديدة من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب، وتقول كلماتها: "أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحر قبل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرًا أغنية "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"الخليج 365"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.