حدث في 2023.. مداخلة عادل إمام التي تسببت في الهجوم على شريف عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هو النجم الأشهر في العالم العربي، الرقم الصعب، صاحب تاريخ شاهد على كفاحه وحبه لعالم اختار أن يمنحه حياته بصدق وإخلاص، فمنحه الشهرة وعشق الجمهور، الذي يبحث طوال الوقت ورغم ابتعاده عن التمثيل منذ فترة عن أي خبر يتعلق به، تقلقه الشائعات كما لو كانت خرجت على فرد من أفراد الأسرة، حتى بات السؤال الأول الذي لا تمله وسائل الإعلام عند لقاء أي صديق أو قريب "كيف هو حال الزعيم؟ أبلغه سلامنا واشتياقنا له"، ليفاجئنا عادل إمام ويهدينا في عيد ميلاده مداخلة كانت الحدث الفني الأبرز في العام الماضي 2023.

في 17 مايو وبينما كانت النجمة يسرا والنجمة لبلبة في زيارة للنجم الكبير احتفالا بعيد ميلاده، وأثناء حديث الأخيرة مع شريف في برنامجه "يحدث في مصر"، فاجأ "الزعيم" الجمهور ودخل في المكالمة على الهواء مباشرة.

المداخلة التي طمأنت قلوب الجمهور على الزعيم، كانت سببا في الهجوم على الإعلامي شريف عامر، إذ اعتبره البعض لم يستغل الفرصة ولم يخرج منها بحديث أطول من عادل إمام في ظل اشتياق محبيه له، وهو ما دفع عدد من المشاهير للدفاع عن شريف، وبينهم الإعلامية هالة سرحان.

هالة قالت في تصريح لبرنامج ET بالعربي: "هو كان سعيد جدا إن أستاذ عادل إمام بيرد عليه في التليفون .. أنا كتبت تويتة على طول بعد المكالمة دي قولت برافو شريف عامر.. هو كان مشاهد بسيط سعيد إنه بيكلم الزعيم وذكائه إنه مركبش تريند على الزعيم وده عيب مذيعين دلوقتي فشريف لأنه محترم سابه يتكلم .. أنا لو مكانه هسيب عادل إمام يتكلم أتكلم أنا ليه؟".

أما الفنان نبيل الحلفاوي فعلق عبر صفحته على موقع (X): "شريف عامر.. أولا شكرا ليسرا ولبلبة على انتهاز فرصة الاحتفال بعيد ميلاد فنانا المتفرد عادل إمام لإقناعه بمداخلة سريعة لطمأنة جمهوره، شكرا لشريف على وعيه وحسن تقديره لملابسات المداخلة وعدم إلحاحه على إطالتها وهو بالضبط ما كنت أتمناه وأنا أسمعها، وواضح ان عادل نفسه لم يكن على استعداد لحوار كالذي تمناه محبوه وإلا كان قد تم الترتيب له مسبقا".

وأضاف الحلفاوي: "تكفي سعادتنا بسماع عادل كما عهدناه بسرعة بديهته ومداعباته الخاطفة.. دعاء من القلب لأعظم كوميديان في تاريخ الدراما المصرية".