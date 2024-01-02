بالفيديو- ناصيف زيتون يرسم إشارة الصليب قبل صعوده إلى المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تم تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، للفنان ناصيف زيتون من الكواليس، قبل صعوده الى المسرح لإحياء حفل رأس السنة، إذ كان يستعد للصعود الى المسرح وممسكاً بالميكروفون، وعند ذكر إسمه، رسم إشارة الصليب مرتين متتاليتين.

وعلق المتابعون إيجاباً على تصرف ناصيف زيتون، معربين عن تقديرهم له بسبب تمسّكه بإيمانه بشكل علني.

شارك في هذا الحفل أيضاً الفنانون كارلوس وغي مانوكيان وملحم زين ورحمة رياض.

إشارة إلى أن الممثلة دانييلا رحمة شاركت في الحفل، وشوهدت منسجمة برفقة مدرب الممثلين بوب مكرزل، وتغني معه أغاني ناصيف زيتون.