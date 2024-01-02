هيفا وهبي تقلب مواقع التواصل وتُصبح تريند بإطلالتها وتصرفها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تُحدث النجمة اللبنانية هيفا وهبي ضجة بإطلالتها في أي حفل أو مناسبة تحضرها، وهذه المرّة أشعلت الأجواء في حفل رأس السنة في لبنان، اذ أبهرت الحضور بأناقتها وجمالها، فارتدت فستاناً أحمر طويلاً ووضعت تاجاً على رأسها، وبدت فعلاً ملكة وخطفت قلوب الحضور، ولا شك أن هيفا تمتلك أيضاً كاريزما وقوّة حضور.



إطلالة هيفا أصبحت تريند على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تداول العديد من الجمهور مقاطع فيديو من الحفلة، وتلقّت هيفا كلاماً محبباً صادقاً أظهر مدى الحب الكبير لها، كما انها حرصت على ان تصافح الحضور في حفلها، وذلك بخطوة لافتة وجميلة منها.