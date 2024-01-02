اقتحم أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلها ليلة رأس السنة بفندق “هيلتون حبيتور” في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفاجأت هيفاء الحضور بردّة فعلها الإيجابية تجاه ما حصل، إذ رحبت بالشاب الذي اقتحم مسرحها، وسمحَت له بالمشاركة في الحفل.

ويظهر الفيديو طلب الفنانة من الفرقة الموسيقية، الاستمرارَ في العزف، وقيامها بالرقص مع الشاب، وجعلته يشاركها الغناء، والتقاط صورة تذكارية معها.

وتفاعل الجمهور مع ردّة فعل هيفاء وهبي بشكل إيجابي، وتداولوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر هيفاء وهبي الترند عبر منصة “إكس” في عدة دول عربية.

كانت هذه تفاصيل خبر معجب يقتحم المسرح في حفل هيفاء وهبي ليلة رأس السنة في بيروت.. شاهد ردة فعل مفاجئة من الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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