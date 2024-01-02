سيلينا غوميز بأحدث إطلالة رومانسية لها مع حبيبها بيني بلانكو .. فهل إرتبطت به رسمياً ؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية سيلينا غوميز، الصورة الأولى لها من عام 2024 مع حبيبها بيني بلانكو، وظهرت سيلينا غوميز، مع حبيبها بيني بلانكو، في صورة رومانسية، وهو يقبلها .



نفت سيلينا غوميز، عبر خاصية الحالة، جميع الأخبار التي أفادت أن خاتم النجمة الجديد، والذي يرمز لحرف B، من موقع “شي ان” الصيني.

وأكدت سيلينا، أنها لم تشترِ الخاتم من موقع “شي ان”، بل أعطي لها كهدية من حبيبها الجديد، بيني بلانكو، وأن الخاتم من تصميمه، ويرمز لـ B، وهو أول حرف من اسم بيني، وتكلف صناعته حوالي 3 آلاف دولار فقط.

كشفت النجمة سيلينا غوميز، عن طريق الخطأ، أنها تواعد كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو، منذ 6 أشهر في السر.

وقالت انها تواعدت بيني بلانكو، منذ 6 أشهر، لتعود وتحذف التعليق علي الفور.