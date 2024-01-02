بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لتامر حسني بعد صورتهما المثيرة للجدل

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أكدت خبيرة التجميل المغربية، بسمة بوسيل، حقيقة عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني بعد نشره صورة عائلية عبر حسابه على انستغرام، والتي أثارت جدلاً واسعاً.
أوضحت بسمة بوسيل عبر خاصية “الأستوري” أنها وتامر لم يعودا معاً، وأنهما قاما بنشر الصورة العائلية لإسعاد أطفالهما الذين لم يتمكن تامر من قضاء ليلة رأس السنة معهم. وعبرت عن اعتذارها عن سوء التفاهم الذي نشأ عن الصورة.
يُذكر أن بسمة بوسيل أعلنت في أبريل الماضي رسميًا انفصالها عن زوجها تامر حسني، وحدوث الطلاق بينهما بعد 11 عامًا من الزواج، إذ تمت زيجتهما في عام 2012.
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