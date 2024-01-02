“ليه تعيشها لوحدك؟” يجمع شريف منير بخالد الصاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد دور العرض السينمائية في مصر، الأربعاء، لاستقبال أحد أولى أفلام السنة الجديدة وهو بعنوان “ليه تعيشها لوحدك؟” للثنائي المصري شريف منير وخالد الصاوي.

ويجمع الفيلم بين الثنائي من جديد بعد فترة طويلة لم يقدما خلالها أعمالا مشتركة، ويصف شريف منير هذا اللقاء بـ”اتنين استحالة يتقابلوا..الربيع.. والخريف!”، في إشارة إلى اختلاف شخصيتيهما بالعمل.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالعزيز وإخراج حسام الجوهري وإنتاج اي برودكشن بالتعاون مع روتانا استديو، وإلى جانب شريف منير وخالد الصاوي يضم العمل نخبة من النجوم بينهم سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شانوحة، وأمينة شلباية بأول دور تمثيلي لها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما، حول طبيب يدعى “شريف الدمنهوري” يجسد دوره شريف منير يسعى للوقوف بجانب صديقه “عمرو الشهاوي” يلعب دوره خالد الصاوي المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

ويحرص أبطال العمل على الترويج للفيلم المقرر عرضه في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري في جميع القاعات السينمائية المصرية وفي الثامن عشر من الشهر نفسه بدور العرض في الخليج.

وقال شريف منير في تدوينة على حسابه بإنستغرام “آخر حد ممكن تفتكره يدخل حياتك.. يطلع أعز أصحابك.. مين متحمس يشوفني أنا وليلى في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟”، كما شارك متابعيه التريلر الرسمي للفيلم معلقا عليه بالقول “تفتكروا شخصية شريف الدمنهوري مخبيالنا ايه يا ترى؟.. نشوفكوا في السينمات”.

وأضاف في منشور آخر “في حاجات حلوة مستنيانا…هتقدر تضحي عشانها؟.. بعد طول انتظار أحب أشارككم تحدي جديد بالنسبة لي وأول أفلام السنة الجديدة، شخصية شريف الدمنهوري في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟”.

وكتبت الشركة المنتجة للفيلم عبر حسابها على إنستغرام “مباراة تمثيلية من الطراز الرفيع بين اثنين من عمالقة السينما المصرية.. خالد الصاوي وشريف منير يجتمعان معًا في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟”.

وكشفت النجمة بشرى المنتجة للفيلم في تصريحات لموقع “إي تي بالعربي” أن العمل “لا يتطرق لمرض السرطان فحسب، بل إن جزءا منه يتناول الأبعاد والعلاقات الإنسانية لهذا المرض”، مضيفة أن “ليه تعيشها لوحدك؟” يدور كذلك في إطار رومانسي اجتماعي، فهو يتحدث عن علاقات مهمة جدا بما فيها الأسرية والصداقة.

وينتظر عشاق الفن السابع منافسة بين الصداقة، المرض، العواطف، الموسيقى والحب، تربط بين الشخصيات الثلاث الرئيسية بالفيلم شريف منير، خالد الصاوي، وسلمى أبوضيف.

ويؤكد شريف منير “يوجد مباراة شريفة بالفيلم”، وعن شخصيته بالعمل يقول “شخصية كانت غائبة عن البلد لفترة طويلة.. كانت منعزلة ووحيدة.. لتدخل من جديد مجتمعا لم تتعامل معه من زمن بعيد.. إنها شخصية منظمة جدا”.

ورغم خبرة خالد الكبيرة بالتمثيل، إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي واجهها خلال تجسيد الدور، كما كشفت سلمى أبوضيف عن صعوبات العزف على آلة الكمان التي تصاحبها في الفيلم.

ومرض “عمرو الشهاوي” (خالد الصاوي) في الفيلم يقربه من ابنته “ليلى” (سلمى أبوضيف) التي تقول إن علاقتها بوالدها كانت في البداية متوترة، لكن مرضه يجمعهما معا.

وحرص خالد الصاوي على تشويق جمهوره لعمله السينمائي الجديد، حيث شاركهم عبر حسابه على إنستغرام صورة بوستر العمل يظهر فيها بمفرده، قائلا “احنا الي بنمتلك الوقت مش الوقت الي بيملكنا.. انتظروني في فيلم السنة الجديدة ليه تعيشها لوحدك؟ بشخصية عمرو الشهاوي تجربة قوية ودور مختلف والحكم لجمهوري العزيز”.

أما سلمى أبوضيف فقالت “الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا بس الدنيا أحيانا بيكون ليها رأي تاني.. استنوني في تجربة سينمائية مختلفة ليلى الشهاوي”.