يسرا تشوّق المتابعين لـ"ليلة العيد" وتكشف عن موعد عرضه

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية يسرا البوستر الدعائي الشخصي لها في فيلمها الجديد "ليلة العيد" وكشفت عن موعد عرضه.
وشوقت يسرا متابعيها للفيلم الجديد، إذ نشرت البوستر الدعائي للفيلم، الذي بدت خلاله بملابس شعبية، وأرفقته بتعليق كشفت في عن موعد عرض الفيلم الموافق في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأعربت من خلاله عن حماسها للعرض، وتمنت أن ينال إعجاب المشاهدين، وأن يلاقي ردود أفعال إيجابية.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور يسرا، وباركوا لها على الفيلم، وأعربوا عن حماسهم لمشاهدته، كما تمنوا لهالانجاح الدائم.
يذكر أن فيلم "ليلة العيد" من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من: ريهام عبد الغفور، غادة عادل، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب وغيرهم.
وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول "القهر" الذي تتعرض له المرأة، كما سيحكي عن معاناة سيدات يعشن في جزيرة ما، وسيتطرق إلى الأزمات والتحديات بسبب عدم أخذ قيمة لهن من قبل الرجال وعدم تفهم حقوقهن.
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