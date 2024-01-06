إختلاف الأديان والجنسيات لم يقف عائقاً أمامهما.. تعرفوا إلى قصة حب وسام بريدي وريم السعيدي

ميرنا وليد - بيروت - شكل الثنائي المؤلف من الزوجين الإعلامي اللبناني وسام بريدي وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، ثنائي مميز جداً نالت حياتهم على إهتمام الجمهور بشكل كبير، حيث لم يتمكن إختلاف الأديان بينهما وإختلاف الجنسيات أن يقف عائقاً أمامهما.



وفي تفاصيل قصة الحب التي جمعتهما، خلال تقديم وسام بريدي برنامج "رقص النجوم" الذي كانت تشارك فيه ريم كمتسابقة، خطفت ريم قلب وسام فوراً، ولم تأخذ القصة سوى شهرين حتى كانا قد إعترفا بحبهما لبعضهما البعض وتزواجا بعقد زواج مدني وبحفل زفاف ضخم، أقيم في إيطاليا عام 2017.

وعن قصتهما قالت ريم: "إنني ووسام اعترفنا لبعضنا بحبنا في اليوم نفسه. كان هناك إعجاب، ولا سيما بشخصية كل واحد منا، وسام شخص عميق جدا وحساس، ولم ينكر أنه عندما رآني أعجب بشكلي كثيراً، لكن ما جعلني قريبة منه أنني أشعر أنه مرآتي، ويفهمني من خلال نظرة، ومحبته لعائلته وتضحيته من أجلها، وهو يشبهني من هذه الناحية، واختلاف الجنسية والدين ليسا عائقا، فالحب هو كل شيء، الله هو محبة".