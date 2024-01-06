فنان عالمي يكشف إصابته بسرطان في الدماغ

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان العالمي مايكل بولتون منشور له، كشف فيه عن إصابته بسرطان الدماغ، مما تطلب منه الخضوع لجراحة عاجلة.

وقال مايكل البالغ من العمر 70 عاماً: "أريد أن أبدأ بتمنياتي للجميع بعام جديد سعيد وصحي للغاية"، مضيفاً "أريد أيضًا أن أشارككم أن عام 2023 انتهى بي الأمر إلى مواجهة بعض التحديات غير المتوقعة".

وأضافالمغني الحائز على جائزة غرامي: "قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة، تم اكتشاف إصابتي بورم في المخ، الأمر الذي يتطلب جراحة فورية".

وتابع:"بفضل فريقي الطبي الرائع، كانت الجراحة ناجحة.. أنا الآن أتعافى في المنزل وعائلتي تدعمني بالحب والاهتمام".

كما كشف بولتون أنهسيكرس وقته وطاقته من أجل الشفاء، مبيناً أنه سيأخذ "استراحة مؤقتة من الجولات".

وأضاف: "أصعب شيء بالنسبة لي أن أخيب ظن محبي أو أؤجل عرضا، لكن ليس لدي أدنى شك في أنني أعمل بجد لتسريع تعافي والعودة إلى الأداء قريبا".

وتفاعل عدد كبير من متابعي مايكل مع منشوره، وعبروا عن محبتهم ودعمهم له، كما تمنوا له الشفاء العاجل.



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