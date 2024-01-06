ثقافة بورسعيد تقدم لقاءات توعوية للطلاب ضمن برنامج المدرسة المبدعة

ياسر رشاد - القاهرة - قدم فرع ثقافة بورسعيد عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية لطلاب المدارس، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في سياق تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لنشر التوعية واكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها.

وضمن برنامج "المدرسة المبدعة"، عقد بيت ثقافة النصر لقاء بمدرسة بدر عن "ثقافة الحوار في المجتمع المدرسي" شارك به الكاتب محمد خضير، وأوضح خلاله أن أطراف الحوار في المجتمع التربوي هي الطالب والإدارة والمعلم والأسرة، مؤكدا أهمية دور كل منهم في العمليه التربوية وتكاملهم.

وقال خضير: يمثل الحوار الخطوة الأولى للتواصل والتفاعل بين أطراف المنظومة التربوية مما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في تنمية مهارات النقاش لدى الطلبة، ليكون لهم شخصية بناءة في المجتمع تعزز فكرة الحوار وقبول الآخر.

وشهد اللقاء مناقشة أهم المشكلات التي تنتج عن انعدام الحوار ومنها العنف المدرسي والهروب من المدرسة، وغيرها، وتم التأكيد على دور الأخصائي الاجتماعي في توجيه الطلاب نحو مجتمع مدرسي تربوى قائم على ثقافة الحوار.

وفي سياق البرامج التثقيفية عقد البيت أيضا محاضرة عن "دور الشباب في مواجهة الفكر المتطرف" شاركت بها د. منال عيد، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

استهلت "عيد" المحاضرة بالحديث عن مصر وتاريخها وحضارتها العظيمة ودورها المؤثر في التاريخ الإنساني، مؤكدة أن إيمان الشباب بوطنه وانتمائهم له هو بداية حمايتهم من الفكر المتطرف.

وأكدت ضرورة استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة الفكر المتطرف عن طريق المؤسسات الثقافية والدينية والتربوية والإعلام والمجتمع المدني، وأشارت لدور الإعلام في الارتقاء بمستوى وعي الشباب ونضجهم ومشاركتهم بإيجابية في التنمية المنشودة.

الفعاليات نظمها الفرع برئاسة د. جيهان المالكي، وجاءت ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث يشهد الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة وفق أجندة هيئة قصور الثقافة في يناير الحالي.