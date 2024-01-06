شاهد فوز الفهد تخطف الأنظار بدون فلتر أثناء التقاط صور لها في القصيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبلوجر الكويتية فوز الفهد، أثناء تواجدها في القصيم.

وأظهر الفيديو فوز الفهد وهي تقف مع بعض المعجبات اللاتي حرصن على تصويرها.

وظهر في الفيديو وجه فوز الفهد بدون فلتر، حيث بدت بمظهر طبيعي ومميز.

وحظي المقطع بتفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة.

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