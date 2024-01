وفاة نجم “Speed Racer” كريستيان أوليفر وابنتَيه في حادث مروع

بعد ايام قليلة من مشاركته صورة عائلية جمعته بزوجته وابنَتَيه عبر صفحته الخاصة على انستغرام، لقي الممثل الألماني كريستيان أوليفر وابنَتَيه مصرعهم في حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وحول اسباب الحادث قالت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن طائرة خاصة كانت تحمل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي “Speed Racer” و”Saved by the Bell” تحطمت يوم الخميس الفائت في المحيط الكاريبي، وذلك بعد لحظات قليلة من إقلاعها بالقرب من جزيرة “بيتيت نيفيس” الواقعة ضمن أرخبيل “ساينت فنسنت أند ذي غرينادينز”.

وأشار بيان الشرطة إلى أن “أربعة ركاب كانوا على متن الطائرة، هم كريستيان كليبسر، وهو الاسم الحقيقي للممثل، وابنتَيه ميديتا البالغة من العمر (10 اعوام)، وانيك البالغة من العمر (12 عاماً)، والطيار روبرت ساكس.

وذكرت وكالة “اسوشيتد برس” ان أسباب الحادث لم تتضح بعد، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً وتم نقل الجثث الى مشرحة “كينغستون” تمهيدًا لتشريحها وفُتح تحقيقاً في الحادث.

ويبلغ كريستيان أوليفر 51 عاماً وفي رصيده عدد كبير من الأفلام السينمائية والمسلسلات في ألمانيا وهوليوود.

من أبرز الأعمال التي شارك فيها “Alarm für Cobra 11″، كما تولى أدواراً مساعِدة في عدة أفلام أمريكية كبرى من أبرزها “سبيد رايسر”، و”Indiana Jones and the Dial of Destiny”..

وقبل وفاته شارك الممثل الشاب صورًا مع بناته وزوجته المدربة جيسيكا كليبسر، على صفحته الخاصة على تطبيق “انستغرام” وكتب معلقاً: “تحية من مكان ما في الجنة!…الى المجتمع والحب.. ٢٠٢٤ نحن قادمون”!