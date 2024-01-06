مصر تشارك في كأس آسيا بألحان إيهاب عبد الواحد

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الملحن إيهاب عبد الواحد بألحانه في الأغنية الرسمية لكأس آسيا "هدف" والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

كما سيشارك أيضا في افتتاح البطولة يوم الجمعة ١٣ بقطر خلال الاحتفالية المقامة قبل انطلاق البطولة بالعديد من الألحان المشرفة والتي تضع دايما مصر في مصاف الكبار في كل المجالات.

ويعيش إيهاب حالة من النشاط الفني حيث انتهي من مسرحية "لا شىء أبدًا كزين" من العرض على مسرح الأرينا بالكويت وهي من كتابة الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وتعتبر المرة الأولي التي يتعاون فيها إيهاب عبد الواحد في مسرحية كويتية وتوزيع أحمد طارق يحي.

وعرض فيلمه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم سكر، ويشارك فيه كل من الفنانة ماجدة زكي والفنانة حلا الترك، محمد ثروت ومجموعة من الأطفال من كل الدول العربية.

وحقق نجاحا كبيرا في أغنية "بنت أبويا" والتي تصدرت التريند لمدة شهر كامل وأصبحت الأغنية الرسمية في حفلات الزفاف كإهداء من العروسة لوالدها.



