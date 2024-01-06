دياب يؤازر زوجته هاجر الإبياري بالعرض الخاص لفيلم"عصابة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان دياب، على حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" لمؤازرة زوجته هاجر الإبياري مؤلفة الفيلم.

وقام دياب، بتهنئة الفنانة إسعاد يونس على الفيلم،بالإضافة إلى تهنئة باقي فريق العمل.

وحضر من نجوم الفيلم للعرض الخاص كل من إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، وكريم عفيفي، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.