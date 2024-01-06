فن ومشاهير

فرح الزاهد: "بعتبر نفسي محظوظة إن ببداية مشواري اشتغلت مع إسعاد يونس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدثت الفنانة فرح الزاهد، عن تجربتها بفيلم "عصابة عظيمة" المعروضة حاليا بدور العرض السينمائي.

وقالت "فرح" عن الفيلم: "ممتنة للتجربة دي وبعتبر نفسي من الناس المحظوظة إني في بداية مشواري اشتغلت مع الأستاذة إسعاد يونس والأستاذ وائل إحسان".

وأضافت :"مكنتش مصدقة نفسي لما قالولي فيه فيلم لوائل إحسان وإسعاد يونس، وكنت وقتها في المستشفى.. فأنا بجد محظوظة بالعمل ده واتعلمت كتير منه، ويا رب الفيلم يعجبكم".

وحضر من نجوم الفيلم للعرض الخاص كل من إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، وكريم عفيفي، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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