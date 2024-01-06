"من يوم بعادنا مش بعيش" تامر حسني يروج لأغنيته الجديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج النجم تامر حسني، لأحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "موحشتكيش" التي يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة على "يوتيوب".

ونشر تامر، مقطع فيديو وهو يغنيها بأحد حفلاته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبا جدا .. موحشتكيش".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "معمولة حلو أوي، احساس واقعي وأفتكر الكلام ده، حماقي لما غنى تعبت في بعدي عنك رجع لزوجته واحساسي الأغنية دي هترجعوا بيها" ، "هذه الأغنية لبسمة" ، "غناها باحساس لانو عاش لحظات الفراق الاشتياق" ، "أنا حاسة إن تامر وبسمة هيرجعوا قريب" ، "كأنه بتكلم على قصته هو وبسمة" ، "هذه الأغنية لخاطر بسمة" ، "إن شاء الله ترجعوا أنت وبسومتنا لبعضكم أصلا لابقين لبعضكم".

وتقول بعض كلمات الأغنية الجديدة: "معقولة أكون موحشتكيش، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفرقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة.. من بعد حضنك، حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات .. ذكريات، واللي فاضلي مني.. آه".

وكان تامر حسني أثار جدلًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشره صورة تجمعه مع بسمة بوسيل وأولاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "تامر" على الصورة: "كل سنة وأنتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية"، وتفاعلت بسمة بوسيل مع التدوينة، وعلقت: "سنة سعيدة".

وكانت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها عن تامر حسني في 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.