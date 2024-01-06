رامي صبري يطرح 3 أغاني جديدة من ألبومه "النهايات أخلاق" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب رامي صبري، 3 أغاني جديدة من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الرقمية.

يأتي ذلك بعد طرحه 4 أغنيات بالألبوم الجديد الذي قرر طرحه مع بداية عام 2024.

الثلاث أغاني هم "جت سليمة" وهي من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

والأغنية الثانية هي "كل سنة" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع تميم.

كما حملت الأغنية الثالثة اسم "مبسوط يا بعد" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر تميم.