ألبوم رامي صبري الجديد يحقق نجاحاً هائل..إليكم الرقم الذي كسرته أغنيته "بين الحيطان"

ميرنا وليد - بيروت - يحطم الفنان المصري رامي صبري أرقام قياسية بأغنيات ألبومه الحالي "النهايات أخلاق" الذي أطلقه، حيث وصلت أغنيته "بين الحيطان" إلى عدد مشاهدات عالي على يوتيوب فحققت بعد يومين من طرحها 288 ألف مشاهدة مقتربةً بذلك من كسر حاجز الـ 300 ألف مشاهدة.



وفي وقت سابق، تصدرت أغنية رامي جمال التي حملت عنوان "بحكي عليكي" من ألبومه الجديد الترند بعد أن نالت إعجاب عدد كبير من المستمعين من كافة أنحاء البلدان العربية.

وقد احتفل ملحن الاغنية الفنان محمد مدين مع متابعيه بهذا النجاح مشاركاً الأغنية عبر صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق :"بحكي عليكي للفنان رامي صبري تريند يوتيوب من ألحان مدين، كلمات: أحمد علي موسى توزيع أمين نبيل".