طرح الإعلان الرسمي لفيلم "عادل مش عادل" استعدادًا لعرضه في السينمات



محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت "Algorio Film Production" الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" الإعلان الرسمي عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" استعدادًا لعرضه في السينمات يوم 24 يناير الجاري.

وأظهر الإعلان الفنان أحمد الفيشاوي وهو داخل أروقة أحد المحاكم يدلي بشهادته وسط العديد من المطاردات والمناوشات في إطار كوميدي، كما كشفت الشركة المنتجة خلال الساعات القليلة الماضية عن البوستر الرسمي للفيلم وعدد من البوسترات المنفردة لأبطاله.

ويواصل الفنان أحمد الفيشاوي الترويج لفيلم "عادل مش عادل" وطرح مؤخرًا الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "لسه شوفتوا حاجه" للمطرب نوال عبد الشافي والتي اشتهرت بتقديم أغنية "مخاصماك" والتي حققت لها شهرة واسعة في مصر والوطن العربي.

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" الذي يعيش مخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "رهبة" وعرض خلال عام 2023.