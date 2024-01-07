غادة عادل لـ"الخليج 365": لم أتردد في قبول "حالة خاصة".. والعمل يناقش موضوعا مهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت النجمة غادة عادل عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حالة خاصة" والذي بدأت منصة watch it- واتش ات عرضه قبل أيام، مؤكدة أنها تعتبر العمل حالة خاصة في مشوارها الفني.

وقالت غادة في تصريحات مصورة لموقع "الخليج 365": "أقدم دور أماني النجار، والتي دائما ما تحب أن تقول عن نفسها إنها أكبر محامية في مصر، عندها ابن مُصاب بالتوحد، وتقوم بتدريب شباب خريجين في مكتبها من بينهم شخص عنده توحد واسمه نديم يقوم بدوره طه دسوقي، ومن خلال هذا الموضوع نشاهد كيف تتعامل مع شخص يعاني من نفس حالة ابنها، الجمهور سيشاهد علاقة حلوة جدا جدا".

وأكدت غادة أن أكثر ما حمسها للمشاركة في المسلسل، هو العمل مع مجموعة كبيرة من الشباب الذين ينتمون لجيل مختلف عنها، مضيفة "حاجات كتير ممكن أتردد فيها، لكن (حالة خاصة) بالعكس مترددتش في قبوله، لأن فيه مجموعة الشباب اللي حمسوني جدا، مسألة الدمج بين الأجيال حاجة جذابة جدا".

وتابعت "لما بشوف ممثلة كبيرة وممثل كبير ومعاه ممثلين من جيل تاني ببقى مشدودة أشوف اشتغلوا مع بعض إزاي، مبسوطة إن جاتلي فرصة زي دي، وبشكر طارق الجنايني وواتش إت على إنتاج مسلسل حلو، بيتكلم عن موضوع مهم زي حالات التوحد، ومبسوطة من اختيار طارق الجنايني وعبدالعزيز النجار ليا عشان أكون جزء من العمل ده، فالتجربة بالنسبالي كلها حالة خاصة".

"حالة خاصة" تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، أحمد طارق، وئام مجدي، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان والطفل آدم النحاس.