خاص| آدم النحاس يكشف تفاصيل دوره في "حالة خاصة" ويعلق: لم أواجه صعوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الطفل آدم النحاس عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "حالة خاصة" الذي تم عرضه قبل أيام على منصة watch it- واتش ات.

وقال آدم في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365": "أقدم دور نديم وهو صغير، والذي يعاني من التوحد، وكنت حريص على الالتزام بتصرفات معينة، مثل عدم النظر لأي شخص في عينيه عند التحدث إليه، كما اتفقت أنا وطه دسوقي على بعض الأمور ننفذها، حتى نبدو كشخصية واحدة".

وتابع "الأمر لم يكن صعبا بالنسبة لي ولم أواجه صعوبات في تصوير المسلسل"، مضيفا أنه استقبل عروضا للمشاركة في أعمال فنية جديدة لكنه لن يستطيع الكشف عن تفاصيلها.

وأشار إلى أنه لم يحدد بعد هل سيدرس التمثيل أم أنه سيحب أن يكون مصورًا أو مخرجًا، لافتا أنه يحب أيضا الغناء.

"حالة خاصة" تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، علي السبع، نبيل علي ماهر، هاجر السراج، آدم النحاس، آدم وهدان.