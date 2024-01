"الصبي ومالك الحزين" أول فيلم رسوم متحركة أجنبي يفوز بـ جولدن جلوب في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دخل المخرج الياباني الحائز على جائزة الأوسكار هاياو ميازاكي التاريخ بعد فوز فيلم الرسوم المتحركة "The Boy and the Heron" بجائزة جولدن جلوب "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام"، ليصبح الفيلم هو أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في تاريخ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

وحرصت الصفحة الرسمية لشركته "Studio Ghibli" على تهنئته عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "X" وعلقت قائلة: "هاياو ميازاكي يعيد كتابة تاريخ الأرقام القياسية في جولدن جلوب، ويعد فيلم الصبي ومالك الحزين أول فيلم رسوم متحركة ياباني يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة".

وافتتح فيلم "The Boy and the Heron" حفل افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ 48 العام الماضي، وتدور أحداثه في إطار من المغامرات حول صبي في سن المراهقة يدخل عالماً سحرياً ليواجه العديد من المواقف والمغامرات، والفيلم يعد آخر أفلام المخرج الياباني وكشف في تصريحات صحفية أن الفيلم إهداء لأحفاده وسيكون الأخير في مسيرته الإخراجية.

وعمل "ميازاكي" على الفيلم منذ عام 2016 وكان من المفترض أن ينتهي منه بحلول عام 2020 وكان من المتوقع عرضه بحلول عام 2021 ولكن تم تأجيل الفيلم بسبب جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى إيقاف العملية الإنتاجية للفيلم أكثر من مرة.