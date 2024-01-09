“أكبر نعمة على الإطلاق”.. هالي بيلي وحبيبها DDG يستقبلان مولودهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت نجمة فيلم The Little Mermaid، الممثلة هالي بيلي (23 عاماً) مولودها الأوّل من حبيبها مغني الراب داريل دواين جرانبيري جونيور المعروف باسم DDG (25 عاماً).

وأكّدت بيلي الخبر من خلال حسابها الخاص على إنستغرام، حيث نشرت صورة تظهر يد ابنها الصغيرة عليها سوار ذهبي محفور عليه اسمه “هايلو”، وعلّقت عليها بالقول: “على الرغم من أنه لم يمر على دخولنا العام الجديد سوى بضعة أيّام، أعظم ما فعلته لي سنة 2023 هو أنها أعطتني ابني. أهلاً وسهلاً بك إلى هذا العالم يا هايلو. العالم يتحرق شوقاً ليتعرف إليك”.

في المقابل، نشر حبيبها DDG الصورة نفسها مع تعليق قال فيه: “أكبر نعمة لي على الإطلاق.. يا بني…”.

واللافت في الموضوع هو أن الثنائي الذين دخلا في علاقة عاطفية منذ عام 2022 لم يؤكدا أنهما ينتظران مولوداً، لذا شكل إعلان يوم السبت مفاجأة كبيرة لمحبي الثنائي ومتابعيهما.

وفي الحديث عن علاقتها بحبيبها، أشارت هيلي خلال مقابلة مع مجلة فوغ البريطانية إلى أنّها تشعر وكأن اختبار هذه التجربة من الحب العميق لأول مرة في حياتها فتح لها عالماً جديداً بالكامل إبداعياً.

وتابعت: “أنا أحب كل المشاعر المخيفة التي تأتي مع ذلك. أحب الإثارة، وعدم معرفة ما سيحدث، وأشعر أن هذا ما من المفترض أن أمر به في مرحلة الأنوثة”.