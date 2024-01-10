فهد الكبيسي وأحبابه في “ليلة طربية مميزة” بموسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان القطري فهد الكبيسي حفلة بعنوان “فهد الكبيسي وأحبابه” ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

ويشارك في الليلة الغنائية أيضاً الفنانون داليا مبارك وعايض وأميمة طالب، إذ يقام الحفل في 12 يناير الجاري على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات الموسم، بإشرافٍ من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيمٍ من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشر الموقع الرسمي لـ “روتانا لايف” بوستر الحفل، مرفقاً بتعليق جاء فيه: “ليلة طربية مميزة تجمع النجم فهد الكبيسي مع النجوم داليا مبارك وعايض وأميمة طالب في مسرح محمد عبده أرينا 12 يناير”.

كذلك نشر الفنانون عايض وداليا مبارك وأميمة طالب البوستر والتعليق نفسهما على حساباتهم.

وشارك الفنان فهد الكبيسي أخيراً في “ليالي صدى الوادي” ضمن موسم الدرعية حيث أحيا حفلةً مع الفنان عبادي الجوهر، كذلك طرح أولى أغنياته باللهجة المصرية، وحملت عنوان “مصلحتك”، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم.