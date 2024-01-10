محمد رمضان الأبرز.. فنّانون خرجوا رسمياً من منافسة دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من المنافسة القوية التي سوف يشهدها الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل، وعودة عدد كبير من الغائبين في السنوات الماضية، إلا أنّ هناك آخرين أعلنوا خروجهم بشكل رسمي من السباق، على الرغم من النجاح الذي حققوه في السنوات الماضية، أبرزهم محمد رمضان، الذي يُعد أحد أقوى المنافسين في هذا الموسم.

رمضان، كان من المفترض أن يخوض السباق بالجزء الثاني من مسلسله الناجح جماهيرياً “جعفر العمدة”، حسبما أعلن في نهاية الموسم الرمضاني الماضي، فلم تكن فكرة الجزء الثاني واردة من الأساس، لكن النجاح الذي حققه العمل شجع صنّاعه على إنتاج جزء ثانٍ، لكن تم تأجيله رسمياً للعام المقبل، حتى يتسنى لمؤلفه محمد سامي، كتابة حلقاته بشكل قادر على جذب الجمهور لها مثلما حدث في جزئه الأول.

خلال الساعات الماضية تردّدت أنباء عبر السوشيل ميديا، بأن رمضان، سوف يشارك في الموسم المقبل بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، لكن تبين عدم صحتها، حيث يستعد لتصوير فيلمه الجديد “أسد أسود”، خلال الأيام المقبلة استعداداً لعرضه في العام الحالي.

عمرو يوسف، سوف يغيب أيضاً عن الموسم الرمضاني المقبل، حيث كان من المفترض أن يشارك بمسلسل “أعراض انسحاب” مكوّن من 15 حلقة، لكنه أكد في تصريحات أخيرة أن المشروع بالفعل تم عرضه عليه لكنه التحضيرات توقفت ولن يظهر في رمضان.

الممثل المصري ينشغل حالياً في تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أولاد رزق 3″، بالمملكة العربية السعودية، ويتعاون فيه مع أحمد عز، وآسر ياسين، والمخرج طارق العريان، كما ينتظر عرض فيلمه “شقو” الذي انتهى من تصويره أخيراً في موسم عيد الفطر المقبل.

يوسف الشريف، كان من المفترض أن يقطع فترة غيابه عن محبيه، التي استمرت عاميّن، ويعود بمسلسل “الراكون” يتعاون فيه مع المخرج ماندو العدل، ولكن بعد أزمة انفصاله تم تأجيله للعام المقبل، حسبما ذكرت طليقته الكاتبة إنجي علاء، مؤلفة العمل.

الفنان أحمد أمين، خاض تجربة البطولة المطلقة، في العام الماضي من خلال مسلسل “الصفارة”، وعلى الرغم من النجاح الذي حققه إلا أنه سيغيب عن الموسم الجديد، بسبب انشغاله في التحضير لبرنامج كوميدي جديد سوف يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ولن يشارك الفنان ماجد الكدواني، في الماراثون الرمضاني، للعام الثاني توالياً، حيث كانت آخر مشاركاته في العام 2022، من خلال مسلسل “الاختيار”، وأعلن في تصريحات تلفزيونية نهاية العام الماضي، أنه ينشغل في التحضير لأكثر من مشروع سينمائي وسيكتفي هذا العام بمتابعة أعمال أصدقائه.

وأخيراً، أعلن النجم أحمد عز، غيابه، بسبب فيلم “أولاد عز 3″، الذي ينشغل في تصويره حالياً، كما يستعد لتصوير فيلم جديد في العام الحالي، سوف يكشف عن تفاصيله فور الانتهاء من تحضيراته الأوليّة.