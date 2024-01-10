شريف رمزي يتجاوز حزنه على شقيقه.. ويعود لنشاطه بعد غياب عامين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان شريف رمزي تجاوز أحزانه على وفاة شقيقه المنتج صلاح رمزي، حيث قرر العودة إلى نشاطه الفني بعد غياب لأكثر من عامين منذ تقديمه آخر أعماله، الجزء الثالث من مسلسل “اللعبة”.

وتعاقد شريف رمزي أخيراً على المشاركة في مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” مع الفنان شيكو في أول تجربة درامية ينفصل فيها عن زميله الفنان هشام ماجد.

مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وتناقش أحداثه الخلافات الزوجية في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك شريف رمزي في بطولته الفنانون: كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة، ودنيا ماهر…، وهو مكوّن من 15 حلقة، ومن تأليف كريم كيمز وإخراج محمد أمين.

من ناحية أخرى، ردّ شريف رمزي على الأخبار التي تم تداولها الفترة الماضية حول خطوبته الى الفنانة غادة عادل، بسبب صورة لهما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حضورهما إحدى الحفلات الخاصة، وظهرت فيها غادة وهي ترتدي خاتم خطوبة، وهو ما أدى إلى انتشار خبر ارتباطهما… ردّ قائلاً: “غادة أختي وصديقتي، وأنا أساساً مرتبط، وأولادها أصحابي وبتمرّن معاهم في النادي الرياضي كل يوم، وأعرفها هي وطليقها مجدي الهواري، لأن غادة أخت عزيزة وكلنا أصحاب…”، في حين التزمت غادة عادل الصمت.