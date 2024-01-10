في ذكرى وفاة هادي الجيار.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وقصة الـ 15 جنيه أجره في هذا العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في 10 يناير 2021.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن هادي الجيار:

- هادي الجيار من مواليد 16 يوليو 1955.

- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- لمع اسمه من خلال دور "لطفي" في مسرحية "مدرسة المشاغبين" مقابل أجر 15 جنيها في الشهر، وفي العام الثاني أصبح أجره 20 جنيها.

- بعد 15 يوما من عرض "مدرسة المشاغبين" قدّم اعتذارا مكتوبا لصناعها عن استكمال العمل، بسبب كثرة الإفيهات الجديدة التي يٌلقيها أبطال العمل وهو ما لا يُجيده، يُضيف خلال حوار مع "صاحبة السعادة" (ديسمبر 2018): "لقيت نفسي محتاس في وسطهم، روحت كتبت ورقة للأستاذ عبدالمنعم مدبولي وقولتله مش عارف أروح فين وأجي منين في وسطهم، قالي أقعد واتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، وأقنعني أكمل".

- وفي المسرح له أعمال مهمة أيضا منها: "أحلام ياسمين" و"لما قالوا دا ولد" وغيرها.

- شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية المهمة، ومنها: "المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، والعصيان" وغيرها.

- وكشفت مشيرة هادي الجيار، ابنة الفنان الكبير الراحل، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها الذي رحل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ابنة هادي الجيار، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc" عبر فضائية dmc، إن والدها كان يعاني من مشاكل في الرئة قبلها بعام

أضافت مشيرة الجيار: "كان ابتدى يتعافى ويرجع تاني ينزل الشغل، وابتدت الأمور ترجع لطبيعتها، لحد ما فجأة جاله دور برد بسيط، والتنفس نزل عن الطبيعي، روحنا به المستشفى في أسرع وقت".

وتابعت ابنة الجيار: "مكنش عايز يروح المستشفى، كان خايف جدا، قالنا لو اتأكدت أنها كورونا هروح المستشفى، طول ما أنا مش متأكد خلوني اتعالج هنا، أقنعته إننا نروح المستشفى عشان نفهم الدنيا فيها إيه".

وأكملت شقيقتها بسنت الجيار والتي حلت هي الأخرى ضيفة على البرنامج: "في المستشفى اتعمله فحوصات، وظهرت النتيجة بعد 4 أيام، ورغم كده كلنا في البيت مكناش حاسين أنها كورونا، شايفين أنها التهاب تاني زي اللي حصله قبل كده، لأن مكنش عنده أي أعراض ولا إحنا حد فينا اتعدى ولا حصل أي حاجة، وكورونا أو غير كورونا الحمد لله مش هتفرق".

- وكان فيلم "صابر جوجل" للفنان محمد رجب هو آخر أعنال هادي الجيار السينمائية عام 2016

- كان آخر ظهور له في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي وريم مصطفى عام 2020.