إسعاد يونس توجّه نصائح إلى الشباب بعد عودتها الى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها من جمهورها على فيلم “عصابة عظيمة”، الذي عُرض أخيراً في دور السينما، مشيرةً إلى ضرورة إعطاء الفرص للشباب.

وقالت إسعاد خلال تصريحات إذاعية، إن كل ردود الفعل على فيلم “عصابة عظيمة” مبشّرة وإيجابية، وأضافت: “وإحنا بنصوّر الفيلم بنحسب قوي المُشاهد هيستقبل الفيلم إزاي، وأي رد فعل يتم حسابه، ونرى إذا كانت حساباتنا مظبوطة أم لا”.

وأكدت إسعاد يونس أن لا بد من الحفاظ على روح الشباب داخل كل شخص، بالقول: “أنا معنديش إحساس إن شخص يكون متميز عن شخص آخر، والحفاظ الأول على شباب روحك مهم مهما كان عمرك، ولازم روحك تكون شابة طول الوقت وإلا مش هتكمل… بقول دايماً متدّوش فرصة لحد يعجّزكم أو يكسركم بدري، وضروري نفضل أحياء عشان ربنا عايز ده”.

يُذكر أن فيلم “عصابة عظيمة” يضم عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا، أبرزهم: محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، أحمد عزمي، الطفلة لوسيندا سليمان، رنا رئيس…، وهو من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية “عظيمة”، وهي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها؛ فقدت بصرها نتيجة حادث، ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبّب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يُعدّ آخر ما تملكه في الحياة.