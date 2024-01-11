تعليق غريب لـ باسم يوسف بعد إنقاذ شقيق عمرو أديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه ضمن برنامج “et بالعربي”، علّق الإعلامي الدكتور باسم يوسف على ما ذكره الإعلامي عمرو أديب منذ أيام حول تدخله لإنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب الذي تعرّض لأزمة صحية مفاجئة في دبي.

وأدلى باسم بتصريحات غريبة حيث قال: “لم أنقذ حياة أحد، والسبب أن عماد في صحة جيدة، ورد فعل السلطات الطبية في دبي كان سريعاً جداً، والناس عملوا شغلهم”.

وأضاف: “معملتش أي حاجة خالص ولا أسعفته ولا عملت أي إسعافات، أنا كنت موجود وأي واحد تاني كان هيعمل كده وحمد لله على سلامته، بس أنا يعني معملتش كل الحاجات ديه”.

وكان عمرو أديب قد قال خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على شاشة قناة mbc مصر: “عايز أشكر ناس مهمة في الحقيقة لسبب شخصي، من يومين تلاتة أخي الأستاذ الكبير عماد الدين أديب كان في المؤتمر الاستراتيجي في دبي، وكان بيدير جلسة وكان بيسأل إنه ممكن تجيله أزمة قلبية لو معرفش الإجابة، وكان فيه مسؤولين سعوديين وإماراتيين وجاوبوا على السؤال وبعد 4 دقائق من الجملة ديه جاتله شبه أزمة قلبية”.

وأضاف: “باسم قام بالإسعافات الأولية لإنقاذ شقيقي عماد، ورافقه في سيارة الإسعاف الى المستشفى، وكان يطمّني عليه باستمرار، ورغم أن علاقتي بباسم ليست جيدة لكن ما فعله له كل الاحترام”.

وأشار عمرو أديب إلى أن ما فعله باسم يوسف لشقيقه الأكبر عماد الدين أديب، الذي يعدّ بمنزلة أبيه سيظل ديناً في رقبته.