اختطاف فنان مصري.. ومرافقه متورط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل اختطاف مطرب شعبي وسرقة أمواله ومشغولاته الذهبية على يد مجهولين.

وبدأت الواقعة بتلقي السلطات بلاغا باختطاف مطرب شعبي خلال قيادته سيارته برفقة صديقه في محافظة المنيا جنوب القاهرة على يد مجهولين زعموا أنهم أفراد شرطة، حيث استوقفوا سيارته أثناء توجهه لبيع مشغولات ذهبية واختطفوه.

وكشفت التحقيقات وفق قناة “العربية” أن سائق سيارة المطرب شريك في عملية الاختطاف والسرقة، حيث تبين أنه أبلغ آخرين من شركائه بنية المطرب بيع مشغولات ذهبية، وحدد لهم خط سيره، وبعدها تمت عملية الاستيقاف والسرقة واختطاف المطرب.

وقالت الداخلية المصرية إن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص “لـ4 منهم معلومات جنائية، ومن بينهم سائق السيارة مرافق المطرب”، مضيفة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالاشتراك مع سائق المطرب على ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهمون ببيع المشغولات لمالك محل ذهب، وتم بإرشاداتهم ضبط مبلغ مالي حصيلة بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.

ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.