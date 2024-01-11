دار عالمي يختار رزان جمال سفيرة له في الشرق الأوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسرّ دار “ديور” Dior أن تكشف عن تعيين “رزان جمال” Razane Jammal كسفيرة للجمال في الشرق الأوسط، ما يجعلها سفيرة “ديور للسيدات” Dior Women في المنطقة.

بدأت الممثلة البريطانية اللبنانية “رزان جمال” مسيرتها في عالم السينما في سن 15 عاما.ً تتميّز الممثلة بحضور إقليمي ودول ي بارز، واشتهرت بتجسيدها المؤثر لشخصية “سارة” Sara في المسلسل العربي “الثمن” Al Thaman . إضافة إلى ذلك، حازت “ر زان” بجائزة “أفضل ممثلة في دور مساعد” عن دورها في فيلم “كيرة والجن”، الفيلم الذي حقّق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية . كما عزّزت الممثلة مكانتها عبر مساهماتها البارزة في مسلسلَي Netflix الأصليين Paranormal و The Sandman ، اللذين تم تصنيفهما ضمن أفضل عشرة عروض على منصة Netflix في عامي 2020 و 2022 على التوالي.

خلال سنة 2022 ، تم تعيين “رزان” كسفيرة أزياء “ديور” في الشرق الأوسط، حيث سلّطت الممثلة الضوء على تصميمات “ماريا غراتسيا كيوري” Maria Grazia Chiuri الثوريّة. باحتضا نها التناغم الانسيابيّ بين الموضة والجمال، ستحتفل “رزان” بالابتكارات المميّزة التي تجسّد جمال “ديور”، وستمثّل ماركة “ديور” في مجال العطور والماكياج ومستحضرات العناية بالبشرة.