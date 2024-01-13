خطيبة جيف بيزوس مكرّمة إلى جانب الأمير هاري وتوم كروز.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد أن ابتعدت عن الإعلام واختارت أن تدخل مجال الطيران لتصبح طيارة مرخصة منذ نحو عقد من الزمن، سيتم تكريم لورين سانشيز، خطيبة جيف بيزوس ملياردير أمازون، في حفل جوائز “Living Legends of Aviation” في دورته الـ21 هذا العام، إلى جانب عدة رموز في مجال الطيران، هاريسون فورد وتوم كروز وأيضاً الأمير هاري.

وستُمنح سانشيز أعلى جائزة تكريم في الحفل وهي جائزة “Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame” في الحفل الذي سيقام الأسبوع المقبل ويقدمه النجم العالمي جون ترافولتا، وذلك لكونها مصدر إلهام حقيقي للنساء في عالم الطيران.

بدأت سانشيز مسيرتها المهنية كمذيعة تلفزيونية، بعد انتقالها إلى لوس أنجلوس للدراسة في جامعة ساوثرن كاليفورنيا بفضل منحة دراسية.

ورغم نجاحها الكبير في مجال الإعلام، اكتشفت سانشيز أن سعادتها الحقيقية تكمن وراء الكاميرا وفوق الأرض. وفي عام 2011، بدأت رحلتها في عالم الطيران ونجحت في الحصول على رخصة الطيار، على الرغم من صعوباتها مع عسر القراءة.

في عام 2016، أسست سانشيز شركتها الخاصة Black Ops Aviation، والتي تُعتبر واحدة من أول شركات الإنتاج الجوي التي تمتلكها وتديرها امرأة. تمثل هذه الخطوة تحقيقًا نموذجيًا للنساء في صناعة الطيران.

تقاسمت سانشيز رحلتها في الحب مع جيف بيزوس، والتي انطلقت في ظل عشقهما المشترك للطيران. بدعم متبادل، نجحا في تخطي التحديات وبناء علاقة قائمة على الحب والثقة.

من المعروف أن سانشيز تخطط لمهمة فضائية نسائية كاملة على متن مركبات Blue Origin التي تملكها شركة بيزوس، وذلك في خطوة نحو استكشاف الفضاء.

تمنح سانشيز اليوم جزءًا كبيرًا من وقتها للأعمال الخيرية وشركتها الإنتاجية الجديدة. وقد قامت الشركة بإنتاج فيلمٍ مستقل وكتابٍ للأطفال.

تظهر قصة لورين سانشيز كنموذج للنجاح، محفزة للمرأة الطموحة على تحقيق طموحاتها في مختلف الميادين، مُظهِرةً كيف يمكن للإرادة والشغف تحويل الأحلام إلى واقع.

وكان جيف بيزوس، قبل الارتباط بلورين سانشيز، انفصل عن زوجته ماكينزي سكوت في عام 2019 بعد زواج دام 25 عاماً وتضمنت أوراق الطلاق حينها تحويل مبلغ 38 مليار دولار أمريكي إلى حساب ماكينزي وتسجيل ما نسبته 4% من حصة العملاق أمازون باسمها. لتصبح رابع أكثر نساء العالم ثراءً على الإطلاق.

وعليه كان هذا الطلاق هو «الأغلى في التاريخ»، كاسراً الرقم القياسي السابق في هذا الأمر، والذي بلغ 2.5 مليار دولار، كانت قد حصلت عليها جوسلين ويلدنستاين خلال العام 1999، من زوجها السابق تاجر اللوحات الفنية أليك ويلدنستاين.