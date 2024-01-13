بالفيديو – درو باريمور تبكي وتوجه رسالة لزميلها آدم ساندلر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة العالمية درو باريمور فيديو مؤثراً وهي تبكي، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، توجهت به برسالة لزميلها النجم آدم ساندلر؛ بعد أن شاهدت عن طريق الصدفة أول فيلم جمعهما معاً عام 1998؛ وهو “The Wedding Singer”.

وكانت الممثلة، البالغة من العمر 48 عاماً، تستعد للتوجه إلى صف اليوغا في 10 يناير، عندما شاهدت فيلم The Wedding Singer يعرض على التلفاز، فقررت تأجيل خروجها من المنزل لمشاهدته.

وظهرت النجمة متأثرة بشكل كبير في الفيديو وهي تقول: “بدأ الأمر هذا الصباح، كان من المفترض أن أتوجه إلى صف يوغا، ولكني سألتحق بالصف الآخر؛ حتى أتمكن من مشاهدة الفيلم”.

وتابعت النجمة حديثها بالقول: “قدمنا فيلماً رائعاً. أنا أحبك كثيراً. أتمنى لك عاماً جديداً سعيداً”.

وبدوره، علّق آدم ساندلر على فيديو زميلته، قائلاً: “أحبك دائماً درو، أتمنى لك عاماً سعيداً”.

وفيلم The Wedding Singer، الذي تم إصداره في عام 1998، هو أول فيلم من ضمن ثلاثة أفلام رومانسية كوميدية، جمعت باريمور وساندلر معاً.

وبعد ذلك التقى بالثنائي مرة أخرى في 50 First Dates عام 2004، ومن ثم في Blended عام 2014.

تدور أحداث الفيلم حول روبي هيرت (ساندلر) الذي يعمل مغنياً في الأفراح والحفلات، بعد أن ترك فرقته، فتقرر خطيبته ليندا (أنجيليا فيزرستون) خيانته والتخلي عنه؛ لأنها تتقبل فكرة أن تكون زوجة لمغنٍ يعمل أجيراً في حفلات الزفاف.

وفي المقابل، يتعرف عن طريق الصدفة على جوليا سيوليفان (درو باليمور) التي تعمل في الأفراح أيضاً، والتي كانت تحضر لزفافها أيضاً قبل أن تكتشف حقيقة خطيبها، فتتحول علاقة الثنائي إلى حب في النهاية، بعد أن يدركا حقيقة مشاعرهما.