هيفاء وهبي “وصلتلها”.. ترند من الساعات الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الترند على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) بعد طرح أغنيتها الجديدة “وصلتلها” التي قدّمتها لأوّل مرّة على مسرح حفل انتخاب ملك جمال لبنان.

واكتسح اسم هيفاء وهبي قائمة المواضيع الأكثر رواجاً في لبنان والسعودية ومصر وعدد من البلدان العربية، إذ تلقت الكثير من التعليقات التي عبّر من خلالها محبوها عن إعجابهم بالأغنية، كما أثنوا على إطلالتها في الحفل.

أغنية “وصلتلها” هي من كلمات محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور ميكس وماسترينغ سليمان دميان.

وطرحت هيفاء وهبي الأغنية عبر قناتها على موقع “يوتيوب” بفيديو من العرض الذي قدّمته في حفل ملك جمال لبنان.