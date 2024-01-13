30 صورة من حفل خطوبة الفنانة ريم سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي، بخطوبتها مساء أمس الجمعة، في حفل حضره عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين .

ونشرت ريم، صورا من حفل الخطوبة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وأظهرت مراسم الحفل.

ويعد ذلك الارتباط الثاني لـ ريم سامي، حيث انفصلت عن خطيبها الأول رجل الأعمال طارق هيمن بعد عام من الاحتفال بخطوبتها في حفل كبير أقيم بليلتين في الساحل الشمالي.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، وإخراج محمد سامي.