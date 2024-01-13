"مقدرش أكل فاكهة ولو حرمت نفسي من حاجة أنفجر" تصريحات سوسن بدر في "ضيفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة سوسن بدر، عن عمليات التجميل وإمكانية خضوعها لها، وأكلها وطريقة حفاظها على صحتها، خلال حلولها ضيفة ببرنامج"ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش والمذاع عبر قناة "الشرق للأخبار".

ونستعرض لكم أبرز ما قالته سوسن بدر خلال اللقاء:

- "أنا دلوقتي بقيت كده وزي ما الناس قبلتني زمان وحبوني، هيحبوني دلوقتي وأنا كده ويحبوني بعدين وأنا أكتر من كده".

- "الخطوط اللي عندي في وشي بحبها جدا".

- "أحط حقنه في وشي ليه؟ أنا مش ضد ده كل واحد حر يعمل اللي يبسطه أنا اللي باسطني اني محافظة على حواديت عمري في وشي".

- "أنا مش هيتعرض عليا دور بنت في الجامعة ولا ثانوي هيجيلي دور مناسب لسني وشكلي زي ما أنا كده وكل واحد يعمل اللي يبسطه".

- "أنا مش حارمة نفسي من حاجة، لإني لو حرمت نفسي ممكن أنفجر في الأكل مرة وحدة".

- "أنا أكلي مرتين في اليوم، فطار كويس جدا، وآخر وجبة مع الغروب كإني في رمضان".

- "آكل كل حاجة لكن الحلويات على طرف الشوكة لو نفسي في حتة بسبوسة".

- "مقدرش آكل فاكهة كتير لأنه سكرها يسبب الجوع أكثر، لكن ممكن أضيفها على السلطة".

- "طول عمري ممارسة جادة للرياضة، ويوميا لازم ساعتين في الجيم".

- "حصلي كسر في رجلي والأطباء محبذين حفاظي على المشي والسباحة".

يذكر أن، سوسن بدر تشارك بمسلسل "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، وهو من تأليف أحمد عزت وهشام حمزة، ويخوض بطولته بجانب سوسن، كل من الفنانة رانيا يوسف، والفنانة نرمين الفقي.

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