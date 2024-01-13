صلاح عبد الله عن البابا شنودة الثالث: "كنت عاشقا لأحاديثه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان صلاح عبد الله، عن البابا شنودة الثالث، مؤكدا أنه كان عاشقا لأحاديثه.

وأعاد عبد الله، نشر مقطع فيديو متداول للبابا شنودة الثالث ، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "كنت عاشقا لأحاديثه ولحكمته ولخفة ظله الرائعة".

البابا شنودة الثالث من مواليد 3 أغسطس 1923 وتوفي في 17 مارس 2012، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117. وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف يصبح البابا بعد البابا يوأنس التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1944 - 1945) ويوساب الثاني (1946 - 1956).

على جانب آخر، يخوض صلاح عبدالله سباق دراما رمضان 2024 بـ 3 مسلسلات هم "شمال إجباري" و "سر إلهي " و "بـ 100 راجل".

مسلسل "شمال إجباري" بطولة محمد لطفي وصلاح عبدالله وعماد رشاد ولبنى ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبدالفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وإبرام سمير وأحمد عزمي وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.

بينما مسلسل "سر إلهي" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتناول عددا من القضايا الاجتماعية التي طرأت على الشارع المصري في الفترة الأخيرة، وهو مكون من 15 حلقة، وبطولة روجينا، رشا مهدي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيما مسلسل "بـ 100 راجل" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول سيدة تعيش في منطقة شعبية، وتدخل في العديد من الصراعات، لتحاول بمرور الأحداث مواجهة هذه المواقف الصعبة. ويخوض بطولته سمية الخشاب وصلاح عبدالله ، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.