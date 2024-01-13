خالد الصاوي بوزن زائد في أحدث ظهور إعلامي له (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر الفنان خالد الصاوي، بوزن زائد في أحدث ظهور إعلامي له ببرنامج "معكم منى الشاذلي".

ويحل الصاوي وأبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" يوم 17 يناير الجاري، ضيوفا بالبرنامج المذاع على قناة "أون".

ويحكي "الصاوي" بطل الفيلم عن تشابه دوره بالعمل مع شخصيته في الحياة وكيف شعر بانسجام مع الدور.

وكان خالد الصاوي، أرجع في تصريحات صحفية سابقة، سبب زيادة وزنه هو مروره بظروف صعبة أدخلته في حالة اكتئاب شديدة، لعدم إلتزام عدد من المنتجين معه، وتعرضه للأذية من أناس بمراوغاتهم وعدم إلتزامهم، وعصبيته التي دفعته لخناقات منعته من الريجيم والذهاب للجيم والتمرين.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، محمد رضوان، مؤمن نور، فاطمة عادل، ومن إخراج حسام الجوهري.