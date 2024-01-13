ميرنا وليد - بيروت - تراجع فيلم "الإسكندراني" من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي إلى المركز الثاني في الإيرادات اليومية في دور العرض السينمائية بعد أن حقق الفيلم يوم أمس مليون و 289 ألف جنيه.
فيلم "الإسكندراني"، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ومن بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: أحمد العوضي، حسين فهمي، زينة، رحاب الجمل، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس، صلاح عبد الله.
وتدور أحداث "الإسكندراني" في قلب محافظة الإسكندرية، إذ يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يتراجع إلى المرتبة الثانية بـ "الإسكندراني" في دور العرض وهذا ما حققه يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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