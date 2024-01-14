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ميرنا وليد - بيروت - إختارت النجمة الأميركية جانيل جيمس فستاناً مميزاً خلال مشاركتها في الحفل الـ81 لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2024 لكن فستانها هذا كانت قد ارتدته منذ أشهر الفنانة اللبنانية نجوى كرم في إحدى حفلاتها في دبي.
الفستان مصنوع من المخمل الأسود بقصة الكتف الواحدة الا ان نجوى اعتمدته من دون هذه القصة، وهو في الاصل مع فتحة طويلة كانت قد أغلقتها نجوى، ومزوّد بأكمام طويلة من الساتان باللون الأخضر الكموني، ويحمل توقيع مصمّم الأزياء kjmoody.
الجمهور عبر عن اعجابه بالفستان لكن كثر فضلوا النسخة التي ظهرت فيها نجوى لان الاكمام المنفوخة ليس بحاجة الى قصة الكتف الواحد كم اعتماد نجوى الفستان من دون فتحة جعله أجمل.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة عالمية تطل بفستان نجوى كرم .. على من فضله الجمهور؟ - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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