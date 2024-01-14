بعد طرح ألبوم “مكانك”.. عمرو دياب يفاجئ جمهوره بهذه الخطوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحضر الفنان المصري عمرو دياب خلال الأيام المقبلة مفاجأة كبيرة لجمهوره في بداية عام 2024، بعد مفاجاته الكبرى لهم في نهاية العام الماضي بطرح ألبومه الجديد “مكانك”، الذي ضم 12 أغنية حقق بها نجاحاً كبيراً وتصدر بها منصة أنغامي وغيرها من منصات الغناء في مصر والوطن العربي.

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب أنه يستعد خلال الفترة الحالية لطرح أكثر من 6 أغنيات “سينغل”، على منصة أنغامي.

وكان عمرو دياب قد طرح ألبوم “مكانك” منذ أسبوعين وتجاوز عدد مرات الاستماع إلى أغانيه عبر تطبيق “أنغامي” أكثر من 30 مليوناً خلال أسبوع من صدوره.

ألبوم عمرو دياب “مكانك” يضم ١٢ أغنية وهي: “بيوحشنا” من كلمات تامر حسين، لحن مدين، وتوزيع أحمد ابراهيم. “سلامك وصلني” من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم. “معرفش حد بالاسم ده”، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم. “ظبط مودها” من كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي. “واخدين راحتهم” من كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم. “مكانك” من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، وتوزيع أحمد ابراهيم. “يا قمر” من كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم. “لوحدنا” من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، وتوزيع أسامة الهندي. “الكلام ليك أنت” من كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، وتوزيع أسامة الهندي. “ما تتعوضش بحد” من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع شريف فهمي. “ما بتغيبش” من كلمات ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم. “المعنويات مرتفعة”، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.