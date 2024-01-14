صبا مبارك تخوض سباق دراما رمضان بعد تأجيل “220 يوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة صبا مبارك خوض سباق دراما رمضان المقبل بعمل جديد بعد تأجيل مسلسل “220 يوم” الذي كان من المفترض أن تشارك في بطولته بجوار الفنان كريم فهمي ليعرض في رمضان.

وتعاقدت صبا مؤخراً على بطولة مسلسل “لحظة غضب”، المقرر عرضه في رمضان المقبل على منصة watch it، وهو مكون من 15 حلقة، من إخراج عبد العزيز النجار.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة صبا مبارك عرض مسلسل الدراما والتشويق “بين السطور”، الذي يبدأ عرضه يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، على منصة شاهد.

وعلقت صبا، في على دورها في المسلسل قائلة إن ما جذبها له هو أن أحداثه مليئة بالتشويق، حيث تدور حول شخصية هند سالم الإعلامية الشهيرة، والتي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها، والذي يحمل قصة حب قديمة.

والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف له على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني.