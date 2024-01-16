فوز Succession وThe Bear بمعظم جوائز إيمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد مسلسلا Succession وThe Bear معظم جوائز إيمي، بعدما فاز كل منهما في 6 فروع من الجائزة الأميركية الأبرز في مجال التلفزيون.

ونال مسلسل Succession الذي عرضته شبكة HBO، ويدور حول معركة شرسة للسيطرة على إمبراطورية أعمال عالمية، جائزة أفضل عمل درامي في موسمه الرابع والأخير.

وحصل The Bear على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل توزيع الجوائز، الذي تأخر أربعة أشهر بسبب الإضرابات النقابية في هوليوود العام الماضي، وفاز مسلسل Beef بجائزة أفضل مسلسل قصير.

وبعد حصده جائزة أفضل مسلسل درامي للمرة الثالثة، قال مؤلف Succession جيسي أرمسترونج “كان عرض الموسم الأخير من المسلسل أمراً محزناً، لكن كان من دواعي سروري أن أفعل ذلك”.

وفاز الممثلون كيران كولكين، وسارة سنوك، وماثيو ماكفادين، بجوائز عن أدوارهم في المسلسل الذي يدور حول عائلة ثرية لكنها بائسة.

وألقى كولكين كلمة مؤثرة أثناء تسلمه أول جائزة في مشواره من جوائز إيمي عن دوره في المسلسل، وانفجر في البكاء، وهو يشكر والدته عن طفولته الرائعة.

وفاز جيرمي ألن وايت بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل The Bear، كما حصل الممثلان المشاركان له في العمل آيو إدبيري، وإيبون موس باترارش، على جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد.

وقال وايت الذي أدى دور الطاهي كارمن بيرزاتو “فخور للغاية، أشعر بالامتنان الكبير، لوقوفي أمامكم جميعا”.

وحصلت كينتا برونسون على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها كمعلمة متفائلة في مسلسل Abbott Elementary، وانهمرت الدموع من عينيها عندما تسلمت الجائزة من النجمة الكوميدية كارول بيرنت.

وارتقى الموسيقي إلتون جون إلى مرتبة فنية نادرة بعدما فاز بجائزة إيمي، عن البث المباشر لجولته الوداعية العالمية، ليكتسب بذلك لقب (إيجوت) الذي ينسب للفائزين بجوائز توني، وأوسكار، وجرامي، وإيمي معا.

ولم يجمع بين هذه الجوائز الأربعة سوى 19 فنانا على مدى مشوارهم.

وفاز جون بجائزة إيمي عن (إلتون جون في بث مباشر: وداعا من ستاد دودجر) الذي أذاعته قناة ديزني بلس، في نوفمبر 2022.

ولم يحضر الموسيقي البارز الحفل بسبب خضوعه لجراحة في الركبة بحسب ما قاله منتجو العرض، ولكنه قال في بيان “أشعر بالتواضع الشديد للانضمام إلى المجموعة الموهوبة بشكل لا يصدق من الفائزين بلقب إيجوت الليلة”، مضيفاً “كانت الرحلة وصولا لهذه اللحظة مفعمة بالشغف والتفاني والدعم غير المحدود من المعجبين بأنحاء العالم”.

وسبق للمغني البالغ من العمر 76 عاما الفوز بـ6 جوائز جرامي، خلال مسيرته الموسيقية، وحصل على جائزة توني لأفضل أغنية أصلية عن أغنية Aida، وجائزتي أوسكار عن أغنية فيلم Lion King.